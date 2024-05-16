Aydın'da görme engelliler 'geçiş üstünlüğüne' dikkat çekti - Son Dakika
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Aydın'da görme engelliler 'geçiş üstünlüğüne' dikkat çekti

Aydın'da yaşayan görme engelli bireyler, yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğüne dikkat çekerek sürücüleri bilgilendirdi. Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşırken, Aydın'daki görme engelli bireyler, Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirdikleri proje ile farkındalık oluşturdu.

16.05.2024 20:51
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Aydın'da görme engelliler 'geçiş üstünlüğüne' dikkat çekti

AYDIN - Aydın'da yaşayan görme engelli bireyler, yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğüne dikkat çekerek sürücüleri bilgilendirdi. Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ise "Park etme, fark et. Kaldırımlar park yeri değildir" diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşırken, Aydın'daki görme engelli bireyler, Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirdikleri proje ile farkındalık oluşturdu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Park etme, fark et" projesiyle bir araya gelen görme engelliler, trafik ekipleri ile birlikte sürücüleri durdurarak geçiş üstünlüğü konusunda bilgilendirdi. Trafik polisi yeleğini giyerek, yaya geçitlerinde beyaz bastonlarını kaldıran görme engelli bireylerin yüzde yüz geçiş üstünlüğü olduğunu ve araçların durması gerektiğini anlatan Altınokta Körler Derneği üyeleri, sürücülerin duyarlı olmalarını talep etti. Trafik polislerinin eşliğinde karşıdan karşıya geçen engelli bireyler, farkındalık oluşturdu.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile derneğimiz ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği'yle ortaklaşa olarak yürütülen bir proje. Projenin ismi 'Park etme, fark et.' Türkiye'de bir ilk bu proje. Şu anlamda bir ilk. Karşıdan karşıya geçerken bir görme engelli, beyaz bastonunu kaldırdığında yüzde yüz geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu anlatan broşürleri sürücülere verip ve onların bu konuda duyarlı, bilinçli olmalarını sağlayacak olan bir proje. Projenin devamı gelecek. Gelişi güzel ve rampalara park edilen araçlarla ilgili de önümüzdeki günlerde yine 'Park etme fark et' etiketleri yapıştıracağız. Biz durdurulan araçların hemen hemen, 10 tanesinden 4'ünün bu konuda bilgi sahibi olduğunu gördük. Diğer 6 aracın ise bilgi sahibi olmadığını gözlemledik. Yani bu konudaki bilinç düzeyinin çok da yüksek olmadığını gördük. Amacımız zaten bunu artırmak. Bu vesileyle de görme engellilerin artık trafikte güvenli, emniyetli bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamak" dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen projede vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da görme engelliler 'geçiş üstünlüğüne' dikkat çekti - Son Dakika

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