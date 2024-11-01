Aydın'da İlk Online İmar Başvurusu Projesi Tanıtılacak - Son Dakika
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Aydın'da İlk Online İmar Başvurusu Projesi Tanıtılacak

Aydın\'da İlk Online İmar Başvurusu Projesi Tanıtılacak

Efeler Belediyesi, vatandaşlara büyük kolaylık sunacak 'Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi'ni tanıtacak. Proje, 4 Kasım 2024'teki toplantı ile başlayacak ve tüm belediye hizmetlerinin online yapılması hedefleniyor.

01.11.2024 14:47  Güncelleme: 14:51
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Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan "Online İmar Başvurusu" projesi, düzenlenecek toplantı ile tanıtılacak.

Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan "Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi" Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçiriliyor. 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısı ile başlayacak olan sistemin, vatandaşlara büyük kolaylık sunması hedefleniyor. Şeffaf, güvenilir, erişilebilir, yenilikçi, objektif ve teknolojik bir hizmet anlayışıyla oluşturulan e-proje ile imar başvurularının, vatandaşların bir tık uzağında olması sağlanacak. Yeni sistemin vatandaşların ve müteahhitlerin ve müelliflerin projelerinin hangi aşamada olduğunu anbean takip etmelerine imkan tanıyacağını ifade eden Başkan Yetişkin; "Bir giriş ve şifre ile hak sahibi olan vatandaşlarımız, projelerini rahatlıkla takip edebilecekler. Ayrıca, ilgili kişiler projeleri hakkında güncel bilgilere de kolayca ulaşabilecek" dedi.

Tüm belediye hizmetlerinin online olması hedefleniyor

Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi'nin kapsamı, ilerleyen süreçte daha da genişletilerek, vatandaşların belediyeye gelmeden gerçekleştirebileceği işlem sayısını artırmayı hedefliyor. Bu yenilikle, nikah başvuruları, iş yeri ruhsatları gibi tüm belediye hizmetlerinin online ortamda da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Vatandaşlar, herhangi bir basılı evrak sunmadan başvurularını kolayca yapabilecek, süreçlerini dijital arşivden ve kısa mesaj yoluyla adım adım takip edebilecek. Bu sayede Efeler Belediyesi, vatandaşlarına daha hızlı, daha şeffaf ve zahmetsiz bir hizmet sunarak zaman tasarrufu sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Belediye, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İlk Online İmar Başvurusu Projesi Tanıtılacak - Son Dakika

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