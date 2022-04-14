Aydın'da Korona virüs vakalarında sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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Aydın'da Korona virüs vakalarında sona yaklaşılıyor

14.04.2022 09:28
Aydın'da Korona virüs vakalarında sona yaklaşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurmasının ardından Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'den de umutlandıran açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurmasının ardından Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'den de umutlandıran açıklama geldi. Açıkgöz, "Şuan için ağır bir şekilde takip edilen yoğun bakım hastamız yok" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 97 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgın ile mücadele son hızıyla sürüyor. Alınan önlemler ve yapılan yoğun denetimler sonuç verirken, Korona virüs sayılarında düşüş yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını dururken, yatan Covid-19 hasta sayısı sıfır olan hastane sayının ise 519 olduğunu belirtti.

Türkiye genelindeki hastanelerde sıfıra kadar inen Korona virüs yoğun bakım hasta sayıları Aydın'da da geriledi. Aydın İl sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Yoğun bakım ünitelerimizi il genelinde doğu, batı ve merkez olmak üzere birer tane tedbir amaçlı tutuyoruz. Şuan için ağır bir şekilde takip edilen yoğun bakım hastamız yok. İl genelindeki Covid-19 yoğun bakım ünitelerimiz neredeyse boş. Sadece 1-2 tane tedbir amaçlı takip edilen hastalarımız mevcut. Kısa bir süre içerisinde yoğun bakım ünitelerimizi normale çevirmeyi düşünüyoruz. Özellikle turizm sezonu öncesinde batı bölgelerimiz öncelikli olmak üzere normale çevirmeye başlayacağız" diye konuştu.

Korona virüs salgınının tamamen sona ermediğini ve vatandaşların hijyen kuralları başta olmak üzere gerekli önlemleri devam ettirmesi gerektiğini hatırlan Açıkgöz, "Hep birlikte başaracağız" dedi. - AYDIN

Aydın'da Korona virüs vakalarında sona yaklaşılıyor

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İl Sağlık Müdürü, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da Korona virüs vakalarında sona yaklaşılıyor - Son Dakika


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