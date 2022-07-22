Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor

22.07.2022 10:32
Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor

Aydın'da domates sezonu hareketliliği devam ederken, mutfaklara da kış hazırlığı telaşı sardı, balkonlar ve teraslarda renkli görüntüler oluştu.

Aydın'da domates sezonu hareketliliği devam ederken, mutfaklara da kış hazırlığı telaşı sardı, balkonlar ve teraslarda renkli görüntüler oluştu.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinin hasat hareketliliği devam ederken vatandaşlarda da kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlıların ise balkon ve teraslarda güneşlenmeye bıraktıkları salçalık domatesler, dolmalık patlıcan ve biberler ile çeşitli meyveler rengarenk görüntüler oluşturdu. Ev yapımı salça, tarhana, dolmalık patlıcan, kış sofraları için konserveler zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin kendi el emeği ile üretilen ürünler kadar güzel olamayacağını belirten Aydınlılar hummalı bir şekilde kışa hazırlanıyor.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalar gerçekleştiren Aymelek Derneği'nde de kış hazırlıkları devam ederken, kışlık domates soslarını hazırladıklarını ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş; "Bütün kızlar toplandık. Böyle toplanınca çok iş var demektir. Kışlık domates soslarımızı yaptık. Allah yaşlılarımızla, dostlarımızla yemek nasip eder inşallah" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nden Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaret İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nden Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaret Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı
Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
10:03 Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement