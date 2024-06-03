Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlendi

Aydın\'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlendi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlenirken, öğrencilere ve servis sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından öğrenci taşımacılığı yapan okul servisleri denetlendi. Öğrencilere okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

03.06.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlenirken, öğrencilere ve servis sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı önü ile Karpuzlu Ulukonak İlkokulu Okulu ve Hakim Ahmet Akgün İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrenci taşımacılığı yapan okul servisleri denetlendi. Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili öğrenci ve servis sürücülerine bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Karpuzlu, trafik, Aydın, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde okul servisleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement