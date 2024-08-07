Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle Söke'ye doğru ilerliyor. Havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.

07.08.2024 23:30  Güncelleme: 01:03
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(AYDIN)- Aydın'n Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Söke'ye doğru ilerleyen orman yangınına müdahale devam ediyor.

Aydın'ın Germencik  ilçesi Gümüşköy yakınlarında makilik alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle orman alanına sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Söke ilçesine istikametine ilerleyen yangını kontrol altına almak için gece görüşlü iki adet helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Gündüz saatlerinde başlayan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne  ait 9  uçak, 7 helikopter ile gündüz saatlerinde havadan müdahale edilirken havanın kararmasıyla birlikte ise 2 gece görüşlü helikopterle çalışmalar sürdürülüyor. Karadan ise Orman Genel Müdürlüğü'ne  ait 45 arazöz, 15 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 265 personelin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve emniyete ait TOMA araçları ve gönüllü ekipler yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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