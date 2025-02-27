Aydın'da Ramazan İftar Sofraları - Son Dakika
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Aydın'da Ramazan İftar Sofraları

Aydın\'da Ramazan İftar Sofraları

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan boyunca TCDD Garı'nda ücretsiz iftar verecek.

27.02.2025 14:50
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca TCDD Garı Sosyal Tesisi'nde iftar verecek.

Yurdun 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce idare edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da iftar sofraları kurulacak. İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri bağlı şehirlerle birlikte yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenleyecek. İftar sofraları, Ramazan'ın yirmi dokuz günü hizmet verecek. Bu çerçevede Aydın Bölge Müdürlüğü de Aydın TCDD Garı Sosyal Tesisi'nde iftar sofraları kuracak. Ramazan ayı boyunca açık olacak iftar sofralarında vatandaşlar iftarlarını açabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İftar, Yerel, Yaşam, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Ramazan İftar Sofraları - Son Dakika

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