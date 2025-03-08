Aydın\'da Ramazan İftar Sofrası Kuruldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla Bozdoğan Amasya Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu.

Yoğun katılımın olduğu programa mahalle sakinleri büyük ilgi gösterirken, Bozdoğan Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarı da vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Bereketin ve paylaşmanın simgesi olan iftar sofrasında, mahalle halkı bir araya gelerek oruçlarını açtı. Vatandaşlar iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek. - AYDIN