Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu

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Aydın'da düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

28.11.2024 13:25
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- Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet ekiplerince 2 işyerine yapılan baskında 2 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki sahteciliği faaliyetlerinin önlenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesindeki 2 adreste sahte alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin 520 litre etil alkol, 174 adet alkol aroma likidi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası ve bin 600 adet plastik bidon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Aydın\'da Sahte Alkol Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

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