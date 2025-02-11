Aydın'da Şap Hastalığı ile Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Şap Hastalığı ile Mücadele

Aydın\'da Şap Hastalığı ile Mücadele

Aydın'da şap hastalığına karşı aşılamalar ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

11.02.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da il ve ilçe tarım müdürlükleri koordinesinde şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, veteriner hekimler tarafından da hayvanların aşılanması sağlanıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da şap hastalığı ile mücadele çalışmaları hız kesmiyor. Hastalığın görüldüğü bölgelerde dezenfeksiyon ve imha çalışmaları devam ederken, hayvan sahiplerine yönelik eğitimler de artırılıyor. Bu çerçevede sahaya inen il ve ilçe tarım ekipleri, hayvan işletmeleri başta olmak üzere bütün hayvan ahırlarını tek tek geziyor. Sahada yoğun çalışmalarını sürdüren ekipler, aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarını titizlikle yürütürken, alınan kararlar doğrultusunda da hastalık riski olan bölgelerde hayvan hareketleri kısıtlanıyor ve hayvan pazarları kapatılıyor. Ayrıca hayvan sahiplerine de aşı takvimlerine uyulması gerektiği hatırlatılırken, yeni hayvan alımlarında da karantina kurallarına uyulması istendi. Bu kapsamda Söke ilçesinde veteriner hekimler büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına karşı aşılama gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sağlık, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Şap Hastalığı ile Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:58:06. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Şap Hastalığı ile Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.