Aydın\'da Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Gelişmeler

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Türkiye'de tarım ve hayvancılık denildiğinde akla ilk gelen illerden olan Aydın'da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile tarımın yanı sıra hayvancılık da her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikaları kapsamında açılan Sakız Koyunu Çiftliği'nde bu yıl dördüz doğum gerçekleşti. Özel bakıma alınan kuzularının sağlık durumu ise gayet iyi. Sevimli yavrular çiftliğin maskotu oldu.

Nesli tükenmek üzere olan koyunlar koruma altında

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yalnızca sakız koyunlarını çoğaltmakla kalmıyor; aynı zamanda nesli tükenmek üzere olan Çine çaparı koyun cinsini de koruma altına alıyor. Sahip olduğu büyük ve yağlı kuyruğu ile ayırt edilen Çine çaparı koyunlarının sayısı hızla arttırılıyor.

"Aile Tipi Koyunculuk Projesi" kapsamında ayrıca küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere sakız koçları da hibe edilerek sürülerin bu verimli ırka geçmesi sağlanıyor. Böylece Aydın'ın dağlarında dolaşan koyunların büyük bir kısmının sakız koyunu genleri taşıması hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanında başlattığı projeler, il genelinde kalkınmayı desteklerken üretimin geleceğine güvenle bakılmasını sağlıyor. - AYDIN