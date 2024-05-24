Aydın'da tescilli SGK binası satılığa çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da tescilli SGK binası satılığa çıkarıldı

Aydın\'da tescilli SGK binası satılığa çıkarıldı

Aydın'da uzun yıllar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binası olarak kullanılan ve tescilli olan bina, 43 milyon TL değer biçilerek satışa çıkarıldı. İhale şartları, binaya asılan pankart ile kamuoyuna duyuruldu. Aynı gün Efeler Polis Karakolu'nun arkasında yer alan başka bir bina da satışa çıkarıldı.

24.05.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da uzun yıllar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binası olarak vatandaşlara hizmet veren tescilli bina 43 milyon TL değer biçilerek satılığa çıkarılırken, ihale şartları da binaya asılan pankart ile kamuoyuna ilan edildi.

Aydın'ın en eski binalarından biri olan ve bir dönem hastane olarak kullanılmasının ardından uzun süre de SGK binası olarak vatandaşların hizmetine sunulan bina 2016 yılında SGK'nın yeni hizmet binasına taşınması ile boşaltıldı. Geçişin ardından depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve 1950'li yıllarda kentsel sit alanı olarak tescil edilen bu binaya tescil nedeniyle dokunulamazken bina satışa çıkartıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından satışa çıkartılan gayrimenkulün satışına ilişkin binanın dışına dev bir satış ilanı pankartı asılarak kamuoyuna duyuru yapıldı. İlanda yer alan bilgiye göre söz konusu bina için 43 milyon lira değer biçilirken, ihalenin 10-11 Haziran tarihlerinde SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle yapılacağı belirtildi. İhaleye girmek isteyenlerin 2 milyon 150 bin lira teminat yatırmaları gerektiği ve 729 metrekare alan üzerine kurulu binanın kentsel sit alanı olduğu da kaydedildi.

Yine aynı gün Efeler Polis Karakolu'nun arkasında yer alan bina da satışa çıkartılacak. 12 adet bağımsız bölümden oluşan 336 metrekare büyüklüğündeki bina için ise 6 milyon 530 bin lira değer biçilirken, kentsel sit alanı içerisindeki söz konusu bina için ise 326 bin 500 lira teminat yatırılması gerektiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Efeler, Aydın, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da tescilli SGK binası satılığa çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:31:56. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da tescilli SGK binası satılığa çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement