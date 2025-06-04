Aydın\'da Trafik Güvenliği Bilgilendirmesi

Aydın'da Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Buharkent, Didim ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında; Buharkent İlçesi Kızıldere Mahallesi, Didim İlçesi Yeşiltepe Yol Kontrol Noktası ve Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi KYK Yurtlar Bölgesinde toplam 315 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. 'Bir Kural Bir Ömür' ve 'Yolun Sonu Bayram Olsun' mottoları çerçevesinde sürücülere; aşırı hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, cep telefonunu ele alarak kullanmamaları, hatalı sollama yapmamaları, genel trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bayrama sağlıkla ve huzurla ulaşabilmeleri için benzeri denetim ve bilgilendirme çalışmalarının bayram süresince de devam edeceğini bildirdi. - AYDIN