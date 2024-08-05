Aydın'da Trafik Kontrolleri: 26 Bin 575 Araç İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kontrolleri: 26 Bin 575 Araç İşlem Yapıldı

Aydın\'da Trafik Kontrolleri: 26 Bin 575 Araç İşlem Yapıldı

Aydın'da Temmuz ayı içerisinde trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 26 bin 575 araca işlem yapıldı. Alınan önlemlere rağmen, Aydın'da toplam 914 trafik kazası meydana geldi.

05.08.2024 16:17
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Aydın'da Temmuz ayı içerisinde trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 26 bin 575 araca işlem yapıldı.

Trafik güvenliğinin arttırılması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 143 bin 933 araç kontrol edilirken, 26 bin 575 araca işlem yapıldı.

Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Temmuz ayı içerisinde Aydın'da toplam 390 maddi hasarlı, 518 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 914 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 748 vatandaş yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği tarafından yapılana açıklamada "İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Trafik Kontrolleri: 26 Bin 575 Araç İşlem Yapıldı - Son Dakika

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