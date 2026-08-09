Aydın'da Üreticilerle Buluşma - Son Dakika
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Aydın'da Üreticilerle Buluşma

Aydın\'da Üreticilerle Buluşma
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Aydın Tarım Müdürlüğü, üreticilerle 85. kez buluşarak incir kalitesi ve orman yangınları hakkında bilgi verdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 17 ilçede eş zamanlı olarak sürdürülen haftalık buluşmaların 85'inci haftasında üreticilerle bir araya gelindi. Koçarlı'nın Gaffarlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Aydın incirinin kalitesinin korunması ve orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretici odaklı çalışmaları kapsamında 85 haftadır sürdürülen haftalık buluşmalar ile Aydın'ın 17 ilçesindeki üreticilerle bir araya gelen ekipler, sahadaki sorun, talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Koçarlı İlçe Müdürlüğü tarafından Gaffarlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul ve Koçarlı İlçe Müdürü İbrahim Selli katıldı. Buluşmada üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, bölgede yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

İncirin kalitesi ve marka değeri için bilgilendirme

Buluşmada, dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli Aydın incirinin kalite ve marka değerinin korunmasına yönelik üreticilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

2026/1 Sayılı Aydın İli Mülki Hudutları Dahilinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcılığının Korunması Tebliği kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; ilek arıcılığında sürdürülebilirlik, doğru ilekleme uygulamaları, hijyenik kurutma ve depolama süreçleri ile kaliteli üretimin önemi anlatıldı.

Üreticilere orman yangını uyarısı

Mevsim şartları nedeniyle artan orman yangını riskine karşı da üreticilere uyarılarda bulunuldu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, özellikle ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakılmaması ve kaynak yapılmaması gerektiğini belirtti.

Yangına neden olabilecek riskli davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Temiz, üreticilerin hem tarımsal faaliyetlerini sürdürürken hem de yangın riskine karşı tedbirli olmalarının önemine dikkat çekti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin emeğinin ve tarımsal üretimin geleceğin teminatı olduğu belirtilerek, 17 ilçede sürdürülen haftalık buluşmalar ile üreticilerin yanında olunmaya ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sahadaki çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Üreticilerle Buluşma - Son Dakika

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