Aydın'daki orman yangınında jandarma ekipleri aktif rol aldı - Son Dakika
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Aydın'daki orman yangınında jandarma ekipleri aktif rol aldı

Aydın\'daki orman yangınında jandarma ekipleri aktif rol aldı

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alınırken, jandarma ekipleri hem vatandaşlara yardım etti hem de söndürme çalışmalarına destek verdi.

08.08.2024 10:49
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Aydın'daki orman yangını kontrol altına alınırken, jandarma ekipleri de yangında aktif rol alarak, hem vatandaşlara yardım elini uzattı, hem de ekiplerin söndürme çalışmalarını rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladı.

Dün öğlen saatlerinde Germencik Gümüşköy'de başlayan ve rüzgarın etkisi ile Söke sınırlarına ulaşan yangın bugün sabah saatlerinde ekiplerin yoğun hava ve kara müdahalesi ile söndürüldü. Yangında Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik timleri de görev aldı. Jandarma ekipleri bir yandan asayiş ve trafik güvenliğini sağlamaya çalışırken, bir yandan da vatandaşların yardımına koştu. Ekipler yangından etkilenen bölgede bulunan vatandaşlara yardım elini uzatarak, tahliyelerini gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri ayrıca yerleşim yerlerindeki alevlerin söndürülmesinde ve yangın ekiplerinin rahat bir şekilde alevlerle mücadele etmesinde etkin rol oynadı. Vatandaşlar jandarmanın özverili çalışmalarını takdir etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'daki orman yangınında jandarma ekipleri aktif rol aldı - Son Dakika

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