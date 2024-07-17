Aydın Gençlik Merkezi'nden Aşure Hayrı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Gençlik Merkezi'nden Aşure Hayrı

Aydın Gençlik Merkezi\'nden Aşure Hayrı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen aşure ikramı programı yoğun ilgi gördü. Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen hayırda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Aşureler kısa sürede tükendi.

17.07.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen aşure ikramı programı yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte birçok ocakta aşure kazanları kaynamaya başlarken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da aşure hayrı gerçekleştirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen hayırda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Muharrem ayının bolluk ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çekilen hayırda, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Merkezi çalışanları ile birlikte vatandaşlara aşureleri dağıttı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği 500 kişilik hayırda aşureler kısa sürede tükendi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bugün Aydın Gençlik Merkezi olarak Atatürk Spor Salonu önünde Muharrem Ayı'nın anlamını aşure paylaşımıyla yaşadık. İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'nun katılımıyla bolluk ve bereketin simgesi aşureyi birlikte tattık" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gençlik, Aydın, Spor, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Gençlik Merkezi'nden Aşure Hayrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 13:06:40. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Gençlik Merkezi'nden Aşure Hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement