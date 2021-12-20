Aydın İl Müftülüğü engellilere yönelik etkinlik düzenledi - Son Dakika

Aydın İl Müftülüğü tarafından, engellilerin moral ve motivasyonlarının arttırılmasına yönelik etkinlik düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından engellilere yönelik olarak sürdürülen manevi rehberlik hizmetleri kapsamında Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü Engelli koordinatörleri ve Aydın Beyaz Ay Derneği tarafından engelli ve yakınlarının moral, motivasyonlarının arttırılması ve desteklenmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

İl Müftü Yardımcıları ve din hizmetleri uzmanlarının da hazır bulunduğu etkinlikte konuşan İl Müftüsü Ercan Aksu, engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların kurum tarafından önemsendiğini ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. Programa Efeler Diyanet Gençlik grubunun kaside dinletisi ile devam edildi.

Programa katılan engelli ailelerine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap ve takvim hediye edildi. Aydın Beyaz Ay Derneğinin hediye ettiği fidanlar Müftülük bahçesine dikilerek hatıra fotoğrafı çekimi ile program tamamlandı. - AYDIN