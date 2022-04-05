Aydın İl Müftüsü Güneş, görevine başladı - Son Dakika
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Aydın İl Müftüsü Güneş, görevine başladı

05.04.2022 10:25
Aydın İl Müftüsü Güneş, görevine başladı

Son yayımlanan 'İl Müftüleri Kararnamesi' ile Aydın İl Müftülüğü'ne atanan Hasan Güneş, görevine başladı.

Son yayımlanan 'İl Müftüleri Kararnamesi' ile Aydın İl Müftülüğü'ne atanan Hasan Güneş, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 'İl Müftüleri Kararnamesi' muhteviyatında Aydın İl Müftülüğü görevine getirilen Hasan Güneş, düzenlenen törenle görevine başladı. Artvin İl Müftüsü iken Aydın İl Müftülüğü'ne atanan Güneş için devir teslim töreni düzenlendi. İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törene İl Müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve müftülük personeli katıldı.

İl Müftü Yardımcı Mehmet Ali Değirmenci Aydın İl Müftülüğü'ne atanan Güneş'e cübbe ve sarığını giydirerek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hizmetlerinden dolayı Değirmenci'ye ve tüm personeline teşekkür eden İl Müftüsü Güneş, "Mübarek Ramazan ayı ile birlikte yeni görev yerime ve yeni şehrime gelmiş bulunmaktayım. Makamlar ve mekanlar geçicidir. Allah'ın rızasını kazanmak şuuru ile icra edilmeyen her vazife ve makam hezimettir. Bizlerde çok şükür ki bu şuur ile hareket etme gayreti içindeyiz ve inşallah bu gayreti daim kılacağız. Yeni vazifemin müftülüğümüz için de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müftü Güneş program sonunda tebrikleri kabul etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın İl Müftüsü Güneş, görevine başladı - Son Dakika


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