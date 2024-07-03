Aydın'ın Bukarkent ilçesinde vatandaşlar milli maç heyecanını birlikte yaşadı - Son Dakika
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Aydın'ın Bukarkent ilçesinde vatandaşlar milli maç heyecanını birlikte yaşadı

Aydın\'ın Bukarkent ilçesinde vatandaşlar milli maç heyecanını birlikte yaşadı

Buharkent Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselme maçı izlendi. Vatandaşlar büyük bir coşkuyla millilerin galibiyetini kutladı.

03.07.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Aydın'ın Bukarkent ilçesinde vatandaşlar Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselme heyecanını 15 Temmuz Millet Bahçesinde kurulan dev ekrandan hep birlikte izledi.

Buharkent Belediyesi vatandaşların milli maç coşkusunu tek yürek olarak yaşamasını sağladı. Vatandaşların maçı hep birlikte izleyebilmesi için Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un talimatı ile 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzen kuruldu. Buharkentliler bayraklar ve flamalarla alanı doldururken, kurulan projeksiyon sistemi ile dev ekranda maçın başlamasıyla birlikte heyecan doruğa ulaştı.

Buharkentli vatandaşlar millilerin heyecanına ve coşkularına ortak olurken, Türkiye'nin attığı her gol büyük bir sevinçle karşılandı. Müsabaka sonrası Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesiyle Buharkent'te adeta bayram havası yaşandı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve protokol üyeleri de coşkuya ortak olarak Türkiye'nin galibiyetini hep birlikte kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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