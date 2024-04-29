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Aydın'ın Germencik ilçesinde 12 Mayıs'ta boğa güreşi düzenlenecek. Boğalar son antrenmanları yapıp güreşlere hazırlanıyor.

Germencik'in Çamköy Mahallesinde her yıl boğa güreşi gerçekleştiriliyor. Çamköy Bağacılar Derneği tarafından 12 Mayıs Pazar günü mahallede bulunan arenada boğa güreşi düzenlenecek. Mahallede yaklaşık 40 yakın boğa bulunuyor. Aydın, Artvin, İzmir, Muğla gibi çevre illerden 100'ün üzerinde boğanın güreşe katılması bekleniyor. Çamköy mahallesinde boğası olan vatandaşlar, düzenli olarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Sabah yürüyüşleri yapılıp arena alanında boğalar gezdiriliyor.

İki boğa besleyen Mestan Çapkın, "Biz atalarımızdan, büyüklerimizden devraldığımız bu geleneği göreneği yaşatalım diye çalışıyoruz. Bu bizi ata sporumuz. 12 Mayıs'ta mahallemizde boğa güreşimiz var. Boğalarımızı o güreşe hazırlıyoruz. İdmanlarını yapıyoruz. Bu güreş sayesinde binlerce kişi köyümüze geliyor. Çamköyü tanıtıyoruz. Bütün vatandaşları 12 Mayısta yapacağımız güreşlere bekliyoruz." dedi. - AYDIN