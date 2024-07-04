Aydın\'ın Germencik ilçesinde muhtar çocukları serinletiyor

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Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni seçilen Neşetiye Muhtarı Muhat Halitoğlu, çocukları serinleten bir hizmet hayata geçirdi. Halitoğlu, evinin bahçesindeki havuzu doldurup çocukların yüzmesini sağlıyor.

Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesinin Muhtarı Murat Halitoğlu, yerel seçimlerde mahalle sakinlerinin desteği ile muhtar seçildi. Halitoğlu, sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Aydın'da yaz tatiline gidemeyen çocuklar için evinin bahçesindeki havuzu su doldurdu. Mahalledeki çocuklar öğlen saatlerinde muhtarın evine gidip havuzda yüzerek serinliyor. Bazı çocukların babaları da havuza girerek onlara eşlik ediyor. Muhtar Murat Halitoğlu, çocukları yüzerken yalnız bırakmıyor, onların yanında durup çocukların başına olumsuz bir şey gelmemesi için bekliyor.

Muhtar Halitoğlu, "Aydın'da havaların 40 derece sıcak olması nedeniyle evimin önündeki havuzu suyla doldurdum. Çocuklar öğlen saatlerinde gelip yüzüyorlar. Çocuklar havuzda serinlerken ben de sürekli onları kontrol ediyorum. Havuzumuz herkese açıktır" dedi.

Havuza giren çocuklardan Reyhan Aydın, "Bizim Aydın çok sıcak. Evde bile duramıyoruz. Denize de her zaman gidemiyoruz. Muhtarımız bize havuzu açtı. Biz de gelip burada yüzüp serinliyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte yüzen Ahmet Sedat, denize gidemediğini ve çocuklarla birlikte havuzda yüzüp serinlediğini söyledi. Sedat, çocuklarla yüzmenin daha eğlenceli olduğunu ve bu hizmeti veren muhtarı tebrik etti.

Aydın'ın çok sıcak olduğunu ifade eden bir Reyhan'ın annesi Seda Aydın, "Öğlen saatleri gelince çocuklar sıcaktan şikayetçi oluyor. Evde de durmuyorlar. Tatil olduğu için gezip oynamak istiyorlar. Biz de çocukları muhtarın havuzuna getirdik. Burada yüzüyorlar onlar da biz de rahat ediyoruz" dedi. - AYDIN