Aydın Suç Örgütü Çökertildi: 47 Gözaltı

(MALATYA)- Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, "Aydın Suç Örgütü" çökertildi. Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alınırken 44 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Aydın Suç Örgütü"ne yönelik 6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi. Örgütün lideri S.A.'nın yurt dışında olduğu tespit edildi. Örgütün "kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma ve kundaklama" gibi 30 farklı suça karıştığı belirlendi.

Operasyon, 24 Şubat 2025'te örgütün 50 hedef şahsına ve 40 farklı adresine yönelik yapıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 44'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, iki şüphelinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyonla birlikte örgütün büyük ölçüde çökertildiği ve yasa dışı faaliyetlerine önemli bir darbe vurulduğu bildirildi.

Operasyonlar sonucunda, 16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 105 bin 991 adet Gerica-Lyrica uyuşturucu hap, bin 500 adet extacy hap, 2 bin 800 gram metamfetamin, 280 bin TL para, 530 adet tabanca fişeği, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.