Aydınlı Eczacılar gala yemeğinde buluştu - Son Dakika

14 Mayıs Eczacılık Günü çerçevesinde 21. Bölge Aydın Eczacı Odası tarafından gala yemeği düzenlendi.

14 Mayıs Eczacılık Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede 21. Bölge Aydın Eczacı Odası tarafından düzenlenen geleneksel gala yemeğinde Aydınlı eczacılar bir araya geldi. Gecede meslekte 50. ve 25. onur yılını dolduran eczacılara plaket takdim edildi. Ünlü şarkıcı Altay'ın sahne aldığı gecede eczacılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Gecemizi onurlandıran değerli bürokratlarımıza, misafirlerimize, meslektaşlarımıza, bu güzel organizasyondaki büyük emeğin sahibi çalışma arkadaşlarımıza ve gecemize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gala yemeğine 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan başta olmak üzere; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve çok sayıda eczacı katıldı. - AYDIN