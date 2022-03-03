Ayhan, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde muhtarlarla buluştu.

Programda konuşan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan, devletin imkanlarını muhtarlara ve toplumun her kesiminin kullanıma sunmasından dolayı Ayhan'a teşekkür etti.

Muhtarların, toplumsal anlamda fonksiyonel olarak kilit bir rol üstlendiğini ifade eden Vali Salih Ayhan ise "Güçlü bir toplum, birbirimizin derdi ile dertlenebildiğimiz, birbirimiz için hayatı kolaylaştırdığımız ve sürekli iş birliğinde olduğumuz zaman mümkündür" dedi.

Vali Ayhan, muhtarlardan özellikle 65 yaş üstü evde yalnız yaşayan vatandaşlara hassasiyet gösterilmesini istedi.

Programda; İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Serkan Küçük tarafından "Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Mücadele Yolları" konulu sunum yapıldı. - SİVAS