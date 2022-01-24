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AYKONUT mağdurları: "Yavuzlar İnşaat bizi oyalıyor" - Son Dakika

AYKONUT mağdurları: "Yavuzlar İnşaat bizi oyalıyor"

24.01.2022 15:25
AYKONUT mağdurları: "Yavuzlar İnşaat bizi oyalıyor"

Aydın Konut Yapı Kooperatifi'ndeki (AYKONUT) hak sahipleri, kendilerinin mağduriyetini gidereceğini belirterek kooperatif arsasını satın alan Yavuzlar İnşaat firmasının kendilerini oyaladığını iddia etti.

Aydın Konut Yapı Kooperatifi'ndeki (AYKONUT) hak sahipleri, kendilerinin mağduriyetini gidereceğini belirterek kooperatif arsasını satın alan Yavuzlar İnşaat firmasının kendilerini oyaladığını iddia etti.

Aydın'da 1998 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan AYKONUT'un yüzlerce mağduru haklarını aramak için 'AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği' adı altında dernekleşirken derneğin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Aydın'ın kalbinde insan ve otomobil trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nın yakınında bulunan arazi, şehrin göbeğinde kırsal alan görüntüsünü sürdürüyor. Yılan hikayesine dönen konuda en son 2017 yılında Sökeli firma Yavuzlar İnşaat ile sözleşme imzalayarak çilenin sona erdirilmesi için harekete geçildi. 2017'nin Kasım ayında geniş katılımlı basın toplantısı düzenleyerek sorunu çözecekleri yönünde söz veren Yavuzlar İnşaat yetkilileri 36 ayda inşaatı yapıp hak sahiplerine evlerini teslim edeceğini belirtti. Aradan geçen yıllara rağmen Yavuzlar İnşaat firmasının kendilerinin mağduriyetlerini gideremediği söyleyen AYKONUT mağdurları kendilerinin oyalandıklarını iddia etti.

"Gücümüzün yettiği yere kadar hakkımızı arayacağız"

"Bizlere anamızın ak sütü gibi helal olan miraslarımızın üzerine konup yatılmak isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz, gücümüzün yettiği yere kadar davalarla uğraşacağız" diyen AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur, "Yavuzlar İnşaat 2017 yılında içerisinde birçok lüks hizmetin verileceği binlerce daire ve 100'ü geçkin işyeri olarak güzel bir plan hazırlayıp AYKONUT alanının çevresini değiştireceğini söyleyerek bu işe el attı. Duyunca herkes sonunda sözleşmelerimizde belirtilen dairelerimizi alacağız diye çok sevinmişti. Ancak aradan geçen onca yıla rağmen halen daha ortada bir icraat yok. Biliyoruz ki bu hakları bize vermeyecekler, tam anlamıyla bizi oyalıyorlar. Bu alan ne AYKONUT Yapı Kooperatifi'ne ne de Yavuzlar İnşaat firmasına ana ve babalarından kalan bir miras değildir. Bu alan mağdur edilen bizlerin yani gerçek mal sahiplerinindir. Yavuzlar İnşaat'a gidiyoruz muhatabınız AYKONUT Yapı Kooperatifi diyorlar, AYKONUT Yapı Kooperatifi'ne gidiyoruz, biz haklarımızı devrettik bundan sonrası Yavuzlar İnşaat'ın diyorlar. Aralarında git gel yapmaktan sıkıldık artık. Türkiye'de böyle çözümsüz bir kooperatif daha yoktur diye düşünüyorum. Haklarımızı tam anlamıyla alana kadar hem Yavuzlar İnşaat hem de AYKONUT Yapı Kooperatifi ile hukuk davalarımız başta olmak üzere her türlü mücadelemiz devam edecek" dedi. - AYDIN

AYKONUT mağdurları: Yavuzlar İnşaat bizi oyalıyor
AYKONUT mağdurları: Yavuzlar İnşaat bizi oyalıyor
AYKONUT mağdurları: Yavuzlar İnşaat bizi oyalıyor

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Kooperatif, İnşaat, konut, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AYKONUT mağdurları: "Yavuzlar İnşaat bizi oyalıyor" - Son Dakika
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