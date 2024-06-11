Ayvalık'ta Adalar Temizlendi

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi, Yelken Kulübü'nün yelkencileri, Kratos'un kürekçileri, Cunda Windsörf'ün sörfçüleri ve yüzlerce gönüllü ile adalarda, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık altı saat süren temizlik etkinliğine, 30 gezi teknesiyle 120 gönüllü vatandaş da katıldı. Çalışma kapsamında sekiz adada temizlik yapıldı. Sabah 11.00'de başlayan ve akşam 17.00'ye kadar süren etkinlik sonucu, yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Pınar, Yellice, Taşlıada, Kara Ada, Büyük Maden, Küçük Maden, Güneş Adası ve Yumurta Ada'da yapılan temizliğin ardından; plastik, naylon torbalar, cam atıkları, pet şişeler ve mültecilerden geriye kalan 7 adet bot enkazı teknelere alınarak Cunda (Alibey) Adası'na imha edilmek üzere götürüldü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapılan temizliğe ilişkin, "Tertemiz adalar için seferber olduk. Ayvalık'ımızın cennet adalarına çıktık, hepimizin 'bir' dünyası var dedik ve adalarımızı dip köşe temizledik. Denizlerimizi, adalarımızı, cennet Ayvalık'ımızın her noktasını birlikte temiz tutalım. Başka Ayvalık yok" dedi.