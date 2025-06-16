Ayvalık'ta Navigasyon Rotaları Yenilendi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Navigasyon Rotaları Yenilendi

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16.06.2025 10:16  Güncelleme: 10:28
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Ayvalık\'ta Navigasyon Rotaları Yenilendi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, navigasyon sistemleri yenilendi. Tek Yön uygulaması kapsamında yapılan değişiklikle, Ayvalık Devlet Hastanesi'nden İlçe Jandarma Komutanlığı'na kadar olan rota güncellendi. Bu sayede trafik akışının daha rahatsız hale gelmesi hedefleniyor.

Ayvalık'ta navigasyon rotaları yenilendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; dünyanın en büyük arama motoru üzerinden hizmet veren navigasyon sistemi yenilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin öncülüğünde, ilçe genelindeki yoğun trafik akışını rahatlatabilmek amacıyla bir ay önce başlatılan Tek Yön uygulaması çerçevesinde değiştirilen navigasyon sistemiyle, daha önce Ayvalık Devlet Hastanesi önünden ilçe merkezindeki At Arabacılar Meydanı istikametini gösteren rota, Ayvalık Devlet Hastanesi'nden Yenimahalle-İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi önünden İlçe Jandarma Komutanlığı binasına kadar olan bölümde yeniden güncellendi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel bir navigasyon firması tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren firma yetkilisi Hüseyin Çakır yaptığı açıklamada; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü Tek Yön uygulama çalışmasını kontrol ettiklerini belirterek, "Tek Yön uygulaması; Ayvalık'ın sahil kısmında Bacacan Otel'den itibaren başlıyor, marina kavşağına kadar devam ediyor. Ayvalık'ta; yerel halkın ve esnafın daha düzgün bir şekilde araçlarıyla şehre gelip çıkmaları için gerek navigasyonlarımız, gerekse de haritamızda rotalarımızı oluşturduk. Güncellemelerimizi yaptık. Şu anda rahatlıkla kullanabilecek hale getirdik" dedi.

Yeni navigasyon rotasının, şehrin içine girildiği taktirde, Marina kavşağına kadar sürdüğünü kaydeden Çakır, "Marina Kavşağı'ndan başlayıp, Karayolları 29. Şube Şefliği önündeki dönel kavşaktan, Ayvalık Devlet Hastanesi'nin istikametinden devam ederseniz ulaşımı daha kolay hale getirebilirsiniz. Devlet hastanesinin karşısından Yeni Mahalle üzerindeki caddeden de araç kullanarak da hafifleyen trafik akışının bulunduğu yol da alternatif olarak kullanabilir. Yeni rotamız Yenimahalle üzerinden İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünden merkeze kolaylıkla inebilecek şekilde ayarlandı. Eski rotamız ise; hastanenin önünden Hamdibey Mahallesi üzerinden At Arabacılar Meydanı'na gidiyordu. Şimdi o rotayı kaldırdık. Bu çalışmamız trafiği daha kolay ve akıcı bir hale getirdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Navigasyon Rotaları Yenilendi - Son Dakika

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