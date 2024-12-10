Ayza Ger\'den İzmir\'e Gurur Dolu Başarı

Yerel

Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş madalya kazanan Ayza Ger, İzmir'e büyük bir gurur yaşattı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, oda üyesi taksici esnafının kızı olan Ayza Ger'in başarısından büyük gurur duyduğunu belirterek, başarıların devamı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Karşıyaka Belediye Spor Kulübü, 6-8 Aralık tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Takımın genç sporcularından Ayza Ger, 100m ve 200m kurbağalama yarışlarında altın madalya kazandı. Ayrıca, 50m kurbağalama ve 100m serbest branşlarında gümüş madalyalar alarak yalnızca Karşıyaka'ya değil, tüm İzmir'e büyük bir gurur yaşattı. Takım arkadaşı Zeynep Kır ise 3 altın ve 1 gümüş madalyayla toplamda 8 kez Karşıyaka'yı kürsüye taşıyarak büyük bir gurur kaynağı oldu.

"Azra'nın başarısı bizim için büyük gurur

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, oda üyesi taksici Aykut Ger'in kızı olan Ayza Ger'in başarısından duyduğu gururu dile getirerek şunları söyledi: "Bilindiği üzere, filenin sultanlarından olan milli gururumuz Cansu Özbay da bizim kızımız, üyemiz Özkan Özbay'ın kızı. Şimdi de inşallah havuzun kraliçesi olacak Ayza Ger, bizim denetim kurulu üyemiz Aykut Ger'in minik kızı. Ayza kızımızın bu başarısı bizi oldukça gururlandırdı. Biz çok büyük bir camiayız. İçimizde nice Cansular, Ayzalar var. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Ayza Ger'in bu önemli başarısının ardında ailesinin büyük desteği bulunuyor. Ayza'nın babası, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor ve kızını her koşulda destekliyor. Çocuklarımızın hayallerine ulaşması için ailelerinin ve toplumun desteği çok önemli. Aykut Bey'in Ayza'ya verdiği destek, onun bu başarısının temel taşlarından biri. Böyle güzel bir hikayeyi camiamızda görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ayza, sadece kulübü ve ailesini değil, hepimizi gururlandırdı. Onun gibi sporcular sayesinde İzmir'in ve Karşıyaka'nın adını her yerde duyurmaya devam edeceğiz."

Yeni şampiyonalar için hazırlıklar sürüyor

Karşıyaka Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, bu ay içerisinde Bursa ve Gaziantep'te düzenlenecek olan farklı yaş gruplarına yönelik Türkiye Şampiyonaları için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Antrenör Anıl Sabancı, sporcularının disiplinli çalışmaları sayesinde yeni madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti. - İZMİR