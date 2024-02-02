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Aziziyespor Yönetimi Milletvekili Ercan Öztürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aziziyespor Yönetimi Milletvekili Ercan Öztürk'ü Ziyaret Etti

Aziziyespor Yönetimi Milletvekili Ercan Öztürk\'ü Ziyaret Etti

Düzce 1. Amatörde mücadele eden Aziziyespor yönetimi, Milletvekili Ercan Öztürk'ü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Sedat Mıhçı, Öztürk'e Aziziyespor atkısı hediye etti ve hafta sonu oynanacak olan şampiyonluk maçına davet etti. Aziziyespor, ligin son haftasında Düzce Modern Eğitimcilerspor ile şampiyonluk maçına çıkacak ve kulüp yönetimi, Milletvekili Öztürk'ü bu önemli maça davet etti. Öztürk, ziyaret için teşekkür ederek takıma başarılar diledi.

02.02.2024 10:51
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Düzce 1. Amatörde mücadele eden Aziziyespor yönetimi Milletvekili Ercan Öztürk'ü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Sedat Mıhçı, Öztürk'e Aziziyespor atkısı hediye etti, hafta sonu oynanacak olan şampiyonluk maçıra davet etti.

1. Amatörde gurup lideri olan Aziziyespor ligin son haftasında Düzce Modern Eğitimcilerspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Hafta sonu oynanacak olan maç için Aziziyespor Kulüp Başkanı Sedat Mıhçı ve yönetimi Milletvekili Ercan Öztürk'ü maça davet etti.

Ercan Öztürk, "Mahallemizin takımı Aziziyespor'umuzun Başkanı Sedat Mıhçı kardeşim ve Yönetim Kurulu Üyeleri arkadaşlarımız Rıza Taş, Emrah Öksüz, Murat Yılmaz ve Özgür Öksüz'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, hafta sonu oynayacağı şampiyonluk maçında takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Gurubunda lider olan Aziziyespor ligin son haftasında Düzce Modern Eğitimcilerspor ile şampiyonluk maçı oynayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aziziyespor Yönetimi Milletvekili Ercan Öztürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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