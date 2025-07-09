Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı aşuresini şehitlerin ruhuna hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı aşuresini şehitlerin ruhuna hediye etti

Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı aşuresini şehitlerin ruhuna hediye etti
09.07.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte binlerce kişiye aşure ikram etti.

Denizli'nin Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte binlerce kişiye aşure ikram etti. Başkan Murat Kumral, aşure hayrını Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 12 askerin ruhuna hediye ettiklerini belirtti.

Muharrem ayının Aşure günü sebebiyle Denizli'nin Babadağ ilçesinde aşure hayrı yapıldı. Babadağ Belediyesi tarafından yapılan aşure hayrı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde mağarada yapılan arama, tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 şehidin ruhuna hediye edildi. Babadağ Kapalı Pazar yerinde yapılan hayır Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Denizli Büyükşehir Belediye Meclis, AK Parti Grup Başkanı Feride Kabadayılar, AK Parti eski İl Başkanı Necip Filiz, Babadağ Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Aşure hayrında açıklama yapan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, " Her yıl olduğu gibi bu yılda belediyemiz ve sponsorlarımızla aşure hayrını gerçekleştiriyoruz. Aşure hayrımız vatandaşlarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleşiyor. Bu hayra destek olan tüm destekçilerimizden Allah razı olsun. Aşure hayrımızı daha çok vatandaşımıza ulaştırmak amacıyla Babadağ'da Pazar kurulduğu günü tercih ettik. Güzel bir katılımla hayrımızı gerçekleştirdik. İçimizi yakan bir haber aldık Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 12 askerimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün bu hayrımızı şehit olan askerlerimizin ruhlarına hediye ettik. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde bu tür etkinliklerle birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 12 asker için derin üzüntü duyduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar ise, "Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ın organize ettiği aşure hayrını gerçekleştiriyoruz. Bu hafta başında 12 şehidimizi var. Çok üzgünüz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah geride kalanlara sabır versin inşallah. Allah devletimizin Birliğine zeval vermesin inşallah. Şehitlerin ruhuna hediye ettiğimiz hayrımızı Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı aşuresini şehitlerin ruhuna hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:44
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:12:34. #7.13#
SON DAKİKA: Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı aşuresini şehitlerin ruhuna hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.