Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı aşuresini şehitlerin ruhuna hediye etti

Denizli'nin Babadağ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte binlerce kişiye aşure ikram etti. Başkan Murat Kumral, aşure hayrını Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 12 askerin ruhuna hediye ettiklerini belirtti.

Muharrem ayının Aşure günü sebebiyle Denizli'nin Babadağ ilçesinde aşure hayrı yapıldı. Babadağ Belediyesi tarafından yapılan aşure hayrı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde mağarada yapılan arama, tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 şehidin ruhuna hediye edildi. Babadağ Kapalı Pazar yerinde yapılan hayır Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Denizli Büyükşehir Belediye Meclis, AK Parti Grup Başkanı Feride Kabadayılar, AK Parti eski İl Başkanı Necip Filiz, Babadağ Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Aşure hayrında açıklama yapan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, " Her yıl olduğu gibi bu yılda belediyemiz ve sponsorlarımızla aşure hayrını gerçekleştiriyoruz. Aşure hayrımız vatandaşlarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleşiyor. Bu hayra destek olan tüm destekçilerimizden Allah razı olsun. Aşure hayrımızı daha çok vatandaşımıza ulaştırmak amacıyla Babadağ'da Pazar kurulduğu günü tercih ettik. Güzel bir katılımla hayrımızı gerçekleştirdik. İçimizi yakan bir haber aldık Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 12 askerimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün bu hayrımızı şehit olan askerlerimizin ruhlarına hediye ettik. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde bu tür etkinliklerle birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 12 asker için derin üzüntü duyduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar ise, "Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ın organize ettiği aşure hayrını gerçekleştiriyoruz. Bu hafta başında 12 şehidimizi var. Çok üzgünüz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah geride kalanlara sabır versin inşallah. Allah devletimizin Birliğine zeval vermesin inşallah. Şehitlerin ruhuna hediye ettiğimiz hayrımızı Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ