Babaeski'de balya işçilerinin 38 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi - Son Dakika
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Babaeski'de balya işçilerinin 38 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde buğday hasadının ardından tarlalardaki sapların toplanmasıyla balya işçilerinin 38 derecede zorlu mesaisi devam ediyor. İşçiler, balya başına 15 lira ücret alarak toz, sıcak ve susuzlukla mücadele ederek mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

17.07.2024 19:23
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Babaeski'de balya işçilerinin 38 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde buğday hasadının ardından tarlalardaki sapların toplanmasıyla balya işçilerinin 38 derecede zorlu mesaisi devam ediyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da, buğday tarlaları biçildikten sonra hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanlar, bağlama makinesiyle bağlandıktan sonra tarlaya bırakılıyor. Balyaların tarladan ahırlara ve depolara taşınması ise sezonluk çalışan emekçilere kalıyor.

Ağır ağır ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden işçiler, saman balyalarını var güçleriyle yüklerken, römork üzerindeki başka bir işçi de atılan balyaları düzenliyor.

Balya başına 15 lira ücret

Balya işçileri, hem kaşındırmaması için kendilerini sap parçalarından hem de güneş çarpması ve sıcaktan korumaya çalışıyor. İşçiler, balya başına 15 lira ücret alıyor. Toz, sıcak, susuzluk demeden çalışan işçiler, mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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