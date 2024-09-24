Bafra'da 10. Çeltik Hasat Şenliği

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Bafra Ovası'nda Çeltik Hasat Şenliği: 165 bin ton rekolte beklentisi

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda "10. Çeltik Hasat Şenliği" gerçekleştirilirken, bu sezon 165 bin ton bir rekolte beklendiği açıklandı.

Bafra ilçesinde bu yıl 40 mahallede 2 bin 580 üretici 151 bin dekar alanda çeltik üretimi yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde Çeltik Hasat Şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karasaslan, "Mayıs ayında suyla tohumun buluşmasına şahitlik etmiştik. Şimdi hasat günündeyiz. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birindeyiz şu anda. Samsun'umuz kıymetli tarım arazileriyle, ovalarıyla, tabiat varlığı ve doğa değerleriyle Türkiye'nin gözbebeği desek sanırım az söylemiş oluruz. Hakikaten ülkemiz açısından çok önemli varlığı şu anda bizler idrak ediyoruz. Bu toprağın verimliliği kadar onu işleyen, alın teri döken, emek sarf eden çiftçilerimizin varlığı da bizler için çok kıymetli. Biz hayatın her alanında olduğu gibi sanayide, ticarette, eğitimde, sağlık da olduğu gibi tarımda da her zaman üreticimizin yanındayız. Son dönemde açıklanan yeni modelle birlikte artık çok daha planlı, çok daha programlı, çok daha verimli bir şekilde ürün alabileceğimiz ve bu hesabı da en başından yapabileceğimiz, devletimizin desteklerini maksimum sevide de karşılık bulabileceği yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz" dedi.

"165 bin ton rekolte bekliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise yaptığı açıklamada, "İlimizde 2023 yılında yaklaşık 194 bin dekar alanda 157 bin ton gibi bir rekoltemiz mevcut idi. 2024 yılına baktığımızda tahminlerimiz 200 bin dekar alanda 165 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Destekleme olarak çiftçilerimize 2023 üretimlerinden dolayı toplam 54 milyon 200 bin lira gibi bir destek vermiştik. 2024 ekimlerinden dolayı da yaklaşık mazotta 300 TL dekara, gübrede 62 TL fark ödemesinde de kilogramda 30 kuruş olmak üzere bir destekleme ödemesi yapacağız. Geçtiğimiz yıla göre bu destek çeşidinde değişiklik yaptık. Daha önce aynıyı olarak destek veriyorduk, şimdi nakdi olarak destekleyeceğiz. Özellikle Bafra Ovamız, İpsala ilçemizden sonra ikinci sırada çeltik üretimi yapmaktadır. Samsun'da, Türkiye üretiminin yüzde 17'sini üretiyoruz. 200 bin dekarın yaklaşık 150 bin dekarı Bafra ilçemizde. Bundan sonra ekim olacak alanlarda çeltik komisyonlarından mutlaka izinlerini alsınlar. Çeltik komisyonundan izin almayanlar desteklerden faydalandırılmayacak. Komisyonlarımızdan izinleri alacak. Buradaki fabrikalarımıza baktığımızda 33 tane çeltik fabrikamız var. Biz bunun 25 tanesine kırsal kalkınma yatırımlarından 15 milyon TL destekleme ödemesi yaptık" diye konuştu.

Program Tarladan Sofraya Resim Sergisi'nin gezilmesi ve Bafra pirincinden yapılan pilav ikramının ardından son buldu. Aşırı yağışlar nedeniyle arazisinin hasada elverişli olmaması nedeni ile hasat yapılamadı.