Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı

17.04.2022 14:11
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklar güzel bir akşam geçirdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklar güzel bir akşam geçirdi. İftarda çocuklarla yakından ilgilenen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Küçük kardeşlerimizle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Onların gözündeki heyecan ve enerji bizi bütün yorgunluklarımızdan da arındırıyor" dedi.

Ramazan ayının manevi iklimini farklı etkinliklerle ilçe sakinlerine yaşatan Bağcılar Belediyesi, anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Bu amaçla Bağcılar Kaymakamlığı'nın yetim, öksüz ve ailelerine yönelik organize ettiği iftar programı Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlendi. Davete katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, masaları tek tek dolaşarak misafirlerine "hoş geldin" dedi. Konukların yerini almasının ardından ezanın okumasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Kaymakam Eldivan, "Böyle müstesna bir toplulukla bir araya gelmek bizim için önemliydi. Güzel bir iftar akşamında beraber olduk. Çocukların neşesi ve cıvıltısıyla beraber bir iftar açmak ayrı bir zevk oldu. Çocuklar bizim gözbebeğimiz ve hayatın anlamı. Biz devlet ve hükümet olarak siz çocukların hep yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sizleri kimseye muhtaç etmeyeceğiz" dedi.

"Onlar için ne yapsak azdır"

Güzel bir Ramazan akşamı yaşadıklarını söyleyen Başkan Özdemir ise, "Burada küçük kardeşlerimizle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Onların gözündeki heyecan ve enerji bizi bütün yorgunluklarımızdan da arındırıyor. Bağcılarımızın çocuklarına ve gençlerine ne yapsak azdır. Bundan sonraki dönemde Bağcılar Belediye Başkanı olarak çocukları çok önemseyeceğiz. Çocuklarımız için çok önemli projeler geliştireceğiz. Çocuklarımızın hayata hazırlanması adına önemli çalışmalar yapacağız. Yine gençlerimizin hayata katılımını, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını ve sorumlu bir birey olmasını sağlamak adına önemli faaliyetler içerisinde olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen Özdemir, onlarla bol bol fotoğraf çekildi. İlerleyen dakikalarda çocuklar palyaçolarla oynayarak ve yüzlerini rengarenk boyayarak eğlenceli zaman geçirdi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı

YORUMLAR
500

Bağcılar Belediyesi, Abdullah Özdemir, Bağcılar, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
14:06 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal vefatının 29'uncu yılında anıldı
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir yetim çocuklarla iftar açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement