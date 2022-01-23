Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama desteği veriliyor.

Bağcılar'da dün akşamdan itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı gündüz de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kimi zaman aralıklarla kimi zaman lapa lapa yağan kar Bağcılar'da beyaz örtü oluşturdu. Bağcılar Belediyesi de kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için günler öncesinden yaptığı hazırlıkları uygulamaya koydu. Bu amaçla Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 396 kişiden oluşan ekip, 46 araçla 24 saat esasına göre çalışıyor. Ekipler, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki bütün noktalarda kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları unutulmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından can dostlar için hem yuva hem de mama desteği verildi. Ekipler, parklarda kurulu mamamatiklere ve boş arazide belirli noktalara mama ile yem bıraktı. Öte yandan, soğuk hava nedeniyle parklardaki kedi evlerinin sayısı da artırıldı.

"Vatandaşların huzuru için görev başındayız"

Karla mücadelenin özverili bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız kar yağışı nedeniyle zorlaşan ulaşımı rahatlatmak için teyakkuz halindeler. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla bu güzelliğin tadını çıkarsınlar. Biz onların huzuru için görev başındayız" dedi. - İSTANBUL