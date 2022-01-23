Üye Girişi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi - Son Dakika

Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi

23.01.2022 16:50
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi

Bağcılar Belediyesi, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bağcılar Belediyesi, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama desteği veriliyor.

Bağcılar'da dün akşamdan itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı gündüz de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kimi zaman aralıklarla kimi zaman lapa lapa yağan kar Bağcılar'da beyaz örtü oluşturdu. Bağcılar Belediyesi de kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için günler öncesinden yaptığı hazırlıkları uygulamaya koydu. Bu amaçla Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 396 kişiden oluşan ekip, 46 araçla 24 saat esasına göre çalışıyor. Ekipler, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki bütün noktalarda kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları unutulmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından can dostlar için hem yuva hem de mama desteği verildi. Ekipler, parklarda kurulu mamamatiklere ve boş arazide belirli noktalara mama ile yem bıraktı. Öte yandan, soğuk hava nedeniyle parklardaki kedi evlerinin sayısı da artırıldı.

"Vatandaşların huzuru için görev başındayız"

Karla mücadelenin özverili bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız kar yağışı nedeniyle zorlaşan ulaşımı rahatlatmak için teyakkuz halindeler. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla bu güzelliğin tadını çıkarsınlar. Biz onların huzuru için görev başındayız" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi
Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi

YORUMLAR
500

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bağcılar, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi - Son Dakika


Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı         
16:44
Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki         
16:41
Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı         
16:02
TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi: 2 yaralı TEM Otoyolu'nda 13 araç birbirlerine girdi: 2 yaralı         
15:26
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33

Son Dakika Haberleri
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
16:42 Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar
16:41 Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki
16:27 Neslihan Atagül, karın keyfini mini şortuyla çıkardı
16:26 Kar nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine yuvarlandı
16:24 Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
16:02 Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
15:50 "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 16:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da gece-gündüz kar mesaisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement