Bağcılar'da Toplu Düğün Şöleni: 7 Çift Dünya Evine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bağcılar'da Toplu Düğün Şöleni: 7 Çift Dünya Evine Girdi

Bağcılar\'da Toplu Düğün Şöleni: 7 Çift Dünya Evine Girdi

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 29. geleneksel toplu düğün şöleninde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak'ın şahitliğinde 7 çift evlendi. Düğün sonrası çiftlere çeşitli hediyeler verildi.

05.10.2024 10:48  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen toplu düğün şöleninde 7 çift dünya evine girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak'ın şahitliğini yaptığı çiftlerin nikahını ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kıydı. Son imzanın atılmasıyla birlikte bugüne kadar evlendirilenlerin sayısı 2 bin 274 oldu. Yumaklı, mutluluklarını evlilik cüzdanlarıyla taçlandıran çiftlere iki cihanda saadetler diledi.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu düğün şöleninin bu sene 29'uncusu yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Partili milletvekilleri ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Gelin ve damatlar sevgi gösterisiyle karşılandı

Toplu düğün şöleninin yapıldığı Halk Sarayı, çiftlerin mutluluğuna ortak olmak isteyen ilçe sakinleriyle doldu taştı. Saat 19.00'u gösterdiğinde gelin ve damatlar, müzik ve konfetiler eşliğinde alana girdi. Heyecanlı oldukları gözlenen çiftler, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Çiftlerin yerini almasından sonra program başladı.

"Sizler artık gönüldaşsınız"

Açılış konuşmasında aile kavramının önemine değinen Bakan Yumaklı, "Bu organizasyona kimler vesile olduysa, kimler maddi ve manevi katkıda bulunduysa hepsine canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra sizler bir elmanın yarısı değilsiniz sizler artık bir elmasınız. Yoldaş değil gönüldaşsınız. En önemlisi bu saatten sonra birbirinizden güç alan değil birbirinize güç verenlersiniz. Şimdi burada bir Evet diyeceksiniz hayatınızın en anlamlı 'evet'i olacak. Şimdiden evlenecek olan kardeşlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim hem bu dünyada hem öbür dünyada mesut bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle ailelerinizle sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

"Aileyi bir eğitim yuvası olarak görüyoruz"

Sosyal belediyecilik anlamında anlamlı bir organizasyon yaptığını söylediği Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Yardımcısı Madak ise "Aileyi sadece bireylerin bir arada yaşadığı kurum olarak değil aynı zamanda toplumu inşa eden ve bir arada tutan değerleriyle yaşatarak gelecek nesillere aktaran bir eğitim yuvası olarak görüyoruz. Sağlam temelleri üzerine kurulan aileleri, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Ailelere istikbalimiz diyoruz. Sevgili çiftlerimiz attığınız bu önemli adım hem sizler hem toplum için büyük bir değere sahip. Birbirinize duyduğunuz sevgi, saygı ve güvenle bu yolda ilerlerken bakanlık olarak her zaman yanınızda olacağız. Hepinize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Huzur ve bereket dolu bir hayat temenni ediyorum" diye konuştu.

"Bugüne kadar 2 bin 274 kişinin nikahı kıyıldı"

Belediyenin kuruluşundan itibaren hayırlı işler yapma geleneğini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Özdemir ise,"Bugün 29'uncusunu gerçekleştirdiğimiz toplu düğün törenimizde bugün itibariyle 2 bin 274'üncü kardeşlerimizin nikahını kıyıyoruz. Evlilik kararını alan 7 çiftimizi, 14 genç kardeşimizi tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum. Bugün itibariyle sürecekleri hayatlarında mutluluklar diliyorum. Belediye başkanı olarak birçok görev yapıyoruz ama en çok mutlu olduğumuz anlar nikah kıydığımız anlardı. Bağcılar Belediyesi olarak hayatın her alanına ve anına dokunma gayretiyle gecemizle gündüzümüzle geleneksel hale gelmiş olan hayır işlerimize devam ediyoruz. İşte bizim büyük ailemiz olan kıymetli fertlerimizin yanında oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de her şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Evlenenlere çeyiz seti verildi

Protokol konuşmalarının ardından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in nikahını kıydığı çiftlerin şahitleri ise, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Partili milletvekilleri, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz oldu. Çiftlerin yakınlarının da katıldığı programın sonunda iş adamlarınca evlenen çiftlere, oturma grubu, beyaz eşya ve mutfak takımından oluşan çeyiz seti hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Bağcılar Belediyesi, Sevim Sayım Madak, Yerel Yönetim, Bağcılar, Etkinlik, Politika, Dünya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar'da Toplu Düğün Şöleni: 7 Çift Dünya Evine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Toplu Düğün Şöleni: 7 Çift Dünya Evine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement