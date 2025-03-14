Eskişehir'de iftar programında bir araya gelen Bağlıca Köyü sakinleri birlik ve beraberliği arttırdı.
Bağlıca Köyü sakinleri Ramazan Ayı vesilesiyle gerçekleştirdikleri etkinlikleri sürdürüyor. Bu çerçevede, vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bir iftar gerçekleştirildi. İftara yoğun katılım sağlandı. Köy sakinlerinden Orhan Gülşen, her yıl belirli günlerde değişik etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Bağlıca Köyü'nde Birlik ve Beraberlik İftarı - Son Dakika
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