Bahar Alerjisi Astıma Yol Açabilir - Son Dakika
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Bahar Alerjisi Astıma Yol Açabilir

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Alerjik rinit tedavi edilmezse üst solunum enfeksiyonlarına ve alerjik astıma ilerleyebilir.

25.04.2025 12:28
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Bahar alerjisi eğer tedavi edilmezse astıma kadar ilerleyebiliyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar: "Bahar alerjisi tedavi edilmezse üst solunum enfeksiyonlarına yol açıyor"

DENİZLİ - Bahar aylarında alerjik hastalıklara karşı alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, "Alerjik rinit dediğimiz bahar nezlesi, eğer uzun süre tedavi edilmezse alerjik astıma kadar ilerleyebiliyor" dedi.

Bahar aylarında sık görülen alerjik rinit hastalığına karşı Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, önemli açıklamalarda bulundu. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte hastaların son dönemlerde burunda tıkanıklık, hapşırma, kaşıntı, geniz akıntısı, gıcık tarzında öksürük, gözlerde yaşarma ve kızarıklık, burun tıkanıklığına bağlı baş ağrısı ve sabahları yorgun kalkma gibi hayat kalitesini düşüren alerjik şikayetler ile geldiğini belirten Op. Dr. Tuna Kenar, bu şikayetlerin, doğanın yeniden canlanması ve bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte polenlerin yavaş yavaş atmosferde dolaşmasıyla ile ilgili olduğunu dile getirdi. Polen çeşitliliğin şehirden şehire değiştiğini belirten Op. Dr. Kenar, "Polenlerin çok yüksek olduğu dönemlerde kapı ve pencereleri çok açmamamız gerekiyor. Aynı şekilde, evde toz ve akarlara karşı da önlem alınması gerekmektedir. Evde yüksek tüylü halı, kilim, battaniye ve pelüş oyuncak gibi eşyaları bulundurmaktan sakınmalıyız" dedi. Doğada ve yaşam alanlarımızda binlerce organik ve inorganik alerjen madde bulunmaktadır. Bizde hangisinin alerjiye neden olduğunu ise ancak kendi kişisel gözlemimiz ve gerektiğinde, kısıtlı da olsa, alerji testleri ile anlayabiliriz.

"Alerjik rinit, erken tedavi edilmezse üst solunum enfeksiyonlarına yol açabilir"

Alerjik şikayetlerin olduğu zamanlarda hastaların kesinlikle Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Kenar, "Yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda alerjik rinit tanısı konulur. Ardından tedavi kısmına geçilir. Tedavide ise genellikle alerjik burun spreyleri ve alerji hapları kullanılır. Eğer bahar nezlesi tedavi edilmezse burun tıkanıklığından dolayı boğazda yanma, kuruluk ve üst solunum enfeksiyonları gelişebilir. Ayrıca alerjik rinit nedeniyle sinüslerin boşaltma delikleri de tıkalı olur ve sinüzit türü enfeksiyonlara yol açabilir. Alerjik rinit eğer uzun süre tedavi edilmezse alerjik astıma kadar ilerleyebilir. Eğer alerjik riniti erken bir şekilde kontrol altına alabilirsek akciğerlere inmeden pratik bir şekilde semptomların önüne geçmiş olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Alerjik rinitin kesin tedavisi yoktur, ancak alerjenlerden uzak durma ve ilaçlarla semptomları baskılama yapabiliriz"

Alerjinin kesin tedavisi olmadığını ama dikkatli olunması için hastalara, alerjenlerden ve polen dönemlerinde evdeki kapı ve pencereyi çok açmamaları gibi konularda uyarılarda bulunduklarını belirten Op. Dr. Kenar, "Alerjik rinitin kesin tedavisi yoktur, sadece önlem alabiliriz. Hastalarımıza, alerjenden uzak durmayı ve polen mevsiminin çok olduğu dönemlerde fazla dışarı çıkmamak, kapı ve pencereyi çok açmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Aynı zamanda ev tozu ve akarlar için ise yataklarımızı, yastıklarımı ve koltuklarımızı örttüğümüz çarşafları sıklıkla yıkayıp, güneşte kurutup ütülememiz gerekiyor. Ev temizliği de önemlidir, bu konuda da ev tozundan kaynaklı alerjenlerin ev içinde iyice dağılmaması için su bazlı süpürgelerin kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca evinde evcil hayvan ile yaşayanların dikkat etmesi ve evcil hayvanlarının tüy dökümü, aşı vs. bakımlarını aksatmaması önemli. Yani kısacası önemli olan nokta, alerjenden uzak durma, alerjik dönemlerde ise dikkatli olunması ve uzman doktor önerisi ile alınan alerji baskılayıcı ilaçların düzenli şekilde kullanılmasıdır" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Denizli, Sağlık, Alerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahar Alerjisi Astıma Yol Açabilir - Son Dakika

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