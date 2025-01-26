Bahçelievler Belediyesi\'nde Miraç Kandili Programı

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Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Miraç Kandili özel programına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Eyüpsultan Camii İmam Hatibi Beytullah Özdemir katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede manevi bir atmosfer yaşandı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla bir program düzenlendi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Eyüpsultan Camii İmam Hatibi Beytullah Özdemir'in katılımıyla düzenlenen programda manevi bir atmosfer yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğı program, Beytullah Özdemir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Miraç Kandili'nin manevi önemini ve İslam tarihindeki yerini anlatarak, Miraç'ın ümmet için taşıdığı anlamı detaylı şekilde ele aldı. Program boyunca yapılan dualarda Türkiye'nin huzur selameti için niyazda bulunuldu. Ayrıca mazlum coğrafyalardaki Müslümanların selameti ve tüm İslam aleminin refahı için dualar edildi.

Program sonrasında konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Müslümanların en daraldığı dönemdeyiz. İslam'a karşı saldırıların çoğaldığı, Gazze'de ve diğer yerlerde Müslüman kanının aktığı dönemdeyiz. İslam günden güne güçleniyor, insanlar Müslümanlaşıyor. En önemlisi ön yargılar azalmaya başladı. Bütün dünyanın İslam ahlakına ihtiyacı var. Bugünler onun habercisi. Bolu'da birçok canımızı kaybettik, çocuklar var içinde. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Konya'da çöken bir bina var, orada da vefat edenler oldu. Hüzünle giriyoruz miraca, onlar için de dua edeceğiz. Benzeri facialardan uzak olalım inşallah" dedi.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, "Mescid-i Aksa bizim için önemli. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa. Biz oradan vazgeçmeyiz. Bunu Netanyahu kabul etmek zorunda. Hamdolsun çok yol aldık. O bilinç artık yıkıldı. Biz sadece katil Netanyahulara, katil siyonistlere karşıyız. Yahudilere, Hristiyanlara karşı değiliz. Bizim İslamiyet'te öyle bir düşüncemiz yok. Suriye'deki 13 günlük savaştan dolayı Gazze'de bir barış olmuştur. Bunu da görmek, okumak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle olmuştur. Biz sadece kendimize bakalım. Müslümanlar Müslümanlığı gerçekten yaşasın. İslamiyet'i gerçekten yaşasın. Mescid-i Aksa'da da rahat namaz kılacağımız zamanlar gelecek" diye konuştu.

Program sonunda Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Nihat Hatipoğlu'na yazdığı "Kent Doktoru" adlı kitabı hediye etti. - İSTANBUL