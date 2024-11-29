Bahçesaray Belediye Eş Başkanı'na Hapis Cezası - Son Dakika
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Bahçesaray Belediye Eş Başkanı'na Hapis Cezası

Bahçesaray Belediye Eş Başkanı\'na Hapis Cezası

Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'a, 2015'teki bir etkinlik nedeniyle 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

29.11.2024 08:36  Güncelleme: 08:37
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'a "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

DEM Partili Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır hakkında, 2015'te belediyede memur olarak çalıştığı dönemde katıldığı bir etkinlik nedeniyle 24 Aralık 2015'te dava açıldı.

Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 15 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Hazır'a, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bahçesaray Belediye Eş Başkanı'na Hapis Cezası - Son Dakika

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