Bakan Bozdağ'dan 'Çevre Dostu Ulaşım' ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşilşehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda hak kazandığı ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın elinden aldı.

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası'nda gerçekleşen TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda TBB Başkanı Fatma Şahin, açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra kürsüye davet edilen onur konuğu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bütün belediye başkanlarına görevlerinde başarılar dilerken, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe de belediye başkanlarına seslenerek, "Yükünüz ağır, işiniz zor, kahramanlık böyle günde belli olur. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum, hepinizi selamlıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, TBB tarafından düzenlenen Yeşilşehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması ödül törenine geçildi. Yarışma çerçevesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda altyapı projelerinden olan 'RFID Tabanlı Şehir İçi Trafik Modelleme Altyapısının Oluşturulması' projesi ödüle layık görüldü. Başkan Büyükkılıç, ödülü, Bakan Bozdağ'ın elinden aldı. Başkan Büyükkılıç, bu ödülü tüm Kayseri adına aldığını belirterek, "Kayserimiz adına, tüm belediye başkanlarımız adına, Büyükşehir'imiz adına bu ödülü aldık. Bize bu ödülü layık gören Türkiye Belediyeler Birliği başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükkılıç, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, şehir içi ulaşımda altyapı projelerden olan 'RFID Tabanlı Şehir İçi Trafik Modelleme Altyapısının Oluşturulması' isimli çevre dostu projeye çok önem verdiklerini ve bu proje çerçevesinde, trafiğin daha akışkan hale getirilmesi sonucunda yakıt tüketiminin azaltılmasını ve karayolu trafiği kaynaklı karbon emisyon oranlarının düşürülmesini hedeflediklerini ifade etti. - KAYSERİ