Bakan Ersoy\'dan Kütüphane Açılışı

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Çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda bulunan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirilen Bakan Ersoy, kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi. Açılışta Ersoy'a Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da eşlik etti. Kütüphane içerisinde bölümleri gezen Bakan Ersoy, çocuk oyun ve eğitim alanında çocuklarla sohbet etti. Çocuklara hediyeler veren Ersoy daha sonra kütüphanenin diğer bölümlerini ziyaret etti. Kütüphane işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, açılış kurdelesini keserek kütüphanenin Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Ersoy, kütüphane açılışının ardından Ayazini'ye giderek Ayazini Kapalı Alan Karşılama Merkezi'ni ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR