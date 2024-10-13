Bakan Kurum: Sağlam Yuvalar İçin Durmayacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde sağlam konutlar inşa ediliyor. Pazarcık'tan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA