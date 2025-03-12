Bakan Yardımcısı Eminoğlu Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Eminoğlu Gençlerle Buluştu

Bakan Yardımcısı Eminoğlu Gençlerle Buluştu

Dr. Enes Eminoğlu, Düzce'de gençlerle buluşup sahur yaptı, keyifli sohbetler gerçekleşti.

12.03.2025 09:49
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DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi ardından yurtta kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Düzce'yi ziyaret etti. Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, ardından İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte Cahit Zarifoğlu Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi sahur yaptı.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, gençler düşüncelerini paylaşarak keyifli sohbetler gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Enes Eminoğlu, Politika, Gençlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Eminoğlu Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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