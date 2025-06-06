Bakan Yumaklı\'dan Orman Yangınları İçin Uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Hava sıcaklıklarının anormal bir şekilde artmaya başladığı bu günlerde lütfen ama lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda, evlerinizin ya da kapalı alanlar dışında kesinlikle ateş yakmayın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı münasebetiyle memleketi Kastamonu'yu ziyaret etti. Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yumaklı, vatandaşların bayramını kutladı. Bakan Yumaklı, Vali Meftun Dallı'yla da bir araya geldi. Vali Dallı'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Yumaklı, ardından AK Parti Kastamonu Başkanlığında partililerle buluştu. Kastamonu Valiliğinde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesi için çağrıda bulundu.

"Güçlü ve büyük Türkiye hedefinde tarihi sorumluluk duygusuyla sadece Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını her daim ifade ediyoruz"

Birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Bakan Yumaklı, "Birlik ve beraberlik önemli, sadece Kastamonu'da değil, bütün dünyada önemli ama en önemlisi de ülkemiz için özellikle terörsüz Türkiye emellerine artık herkesin çok fazla inandığı ve bununla ilgili artık o kötü günler geride bıraktığımızın bilinci dolayısıyla yeni hedefler, ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için neler yapılabileceğimize dair ne yapılabilecekse, artık yeni projeler oluşturma iklimi de bizleri son derece memnun ediyor. Ancak sadece bizim ülkemiz için değil mazlumların ve mağdurların olduğu coğrafyalarda da inşallah barış en kısa zamanda gelir. Özellikle İslam dünyasının birlik ve beraberliği bunu sağlamış olur, bunun içinde dua ediyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye hedefinde tarihi sorumluluk duygusuyla sadece Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını her daim ifade ediyoruz. Özellikle Türkiye'nin bir umut noktası olması, ülkemizin bir barış adası olması, bütün ülkelerin problemlerini adaletli bir şekilde kendilerine öneriler sunulacağından hareketle hem Türkiyemize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühlerle bugünlerde Türkiye'nin bu manada önemini ortaya çıkarmış vaziyettedir. Özellikle yanı başımız da bulunan Suriye konusundan başlamak üzere yine dünya için büyük bir tehdit arz eden Ukrayna- Rusya savaşı da inşallah bu barış çabalarıyla birlikte o ülke halkalarının aldıkları sorumlulukla sona ermiş olur" dedi.

"Ormanlık alanlarda lütfen ateş yakmayalım"

Orman yangınları için vatandaşların farkındalığının önemli bir önleyici unsur olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Kurban Bayramları genellikle sıcak havalara denk geldi. Kastamonu'dan bütün Türkiye'ye bütün vatandaşlarımıza özellikle hava sıcaklıklarının anormal bir şekilde artmaya başladığı bu günlerde lütfen ama lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda, evlerinizin ya da kapalı alanlar dışında kesinlikle ateş yakmayın. Yangın çıkmak için sebep arıyor, bunu söndürmek için o uğraşı gerçekten zaman zaman hepimizin yüreklerini dağlayan görüntülere sebep oluyor. Sadece bir ağaç yangınından bahsetmiyoruz, ormanda yaşayan her türlü canlının hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Özellikle yangına hassas bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında mutlaka ama mutlaka ormanlık alanlarda ya da ormanlık alanlara yakın yerler başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızdan özel bir hassasiyet istirham ediyoruz. Diliyorum ki bu sene orman yangınları açısından ülkemiz için hepimizin gurur duyacağı bir tablo ile sonlanmış olsun. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum, sizin nezdinizde öncelikle Kastamonuluların, ardından tüm ülkemizin ve İslam aleminin bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

Vali Meftun Dallı da vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da katıldı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. - KASTAMONU