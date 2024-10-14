Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, \'Sağlık Çalıştayı\'na katıldı

Yerel

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonunun düzenlediği 'Sağlık Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Başkan Ovalıoğlu, sağlık alanında yaşanan zorluklara değinerek, "Bu zorluklara rağmen iyiden, doğrudan, insandan ve yaşamdan yana tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonunun düzenlediği 'Sağlık Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaya Ovalıoğlu'nun yanı sıra, CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, CHP il ve ilçe temsilcileri, mesleki oda başkanları, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. Programda, sağlık alanında görev yapan çok sayıda kişi yaşanan mevcut sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılması gerekenleri masaya yatırdı.

Kendi de bir beyin cerrahı olan ve göreve geldiği günden beri halkın yararına olacak sağlık hizmetleri konusunda çalışmalar yapan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "37 yıldır Bakırköy'de yaşayan Ayşegül olarak, beyin cerrahisi alanında bir akademisyen olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra 25 yıl kamu hizmeti veren bir hekim olarak, 'Son derece doluyuz' diyorum. Sağlık reformu adı altında başlatılan ancak gelinen noktada da birçok sorunla karşı karşıya olduğumuz bir durumdayız. Ama umutluyuz, o yüzden buradayız. Yerelden genele ulaşmak için, merkezi idareye ulaşmak için son derece kararlıyız ve iktidar yolundayız. Tüm meslektaşlarımın bu zaman zarfında karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu bizzat kendim de tecrübe ettim. Beyin cerrahisi gibi zor bir alanda çömez asistanlıktan başlayarak, hoca olana kadar da yaşadığım süreç ile bu işin içerisinde, tam kalbindeyim. Eksiklerle ve hatalarla da bu sistemin tam içerisindeyim. Uzun yıllar aynı sorunlara hep birlikte vakıf olduk. Sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları, hastanelerin durumunu ve hasta yakınlarının beklentilerini de yakından duyuyorum. Bu nedenle bugün burada belediye başkanı kimliğimden çok aynı zorlukları paylaşmış bir meslektaşımız olarak da buradayım" diye konuştu.

"Tüm yetki alanlarında şiddetle mücadeleyi destekleyeceğim ve sizlerle işbirliği içinde olacağım"

Sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet sorununa dikkati çeken Başkan Ovalıoğlu, "Bugün birçok önemli konuyu ele alacağız. Ancak bir tanesinin hepimizin önceliği olduğunu düşünüyorum; 'Şiddet sorunu.' Ülke olarak hepimizin acılara boğan bir şiddet sarmalı içerisindeyiz. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, başta olmak üzere toplumumuz ya şiddetin mağduru ya da faali. Ülke genelinde de bir cinnet hali yaşıyoruz. Şüphesiz bu şiddet dalgasının sağlık alanındaki yansımalarını en ağır şekilde hepimiz hissediyoruz. Bu cinnet halinden en çok etkilenenler maalesef hekimler ve sağlık çalışanları. Artan şiddet, tüm sağlık profesyonelleri için çalışma şartlarını ağırlaştıran ve motivasyonu yok eden büyük bir travma haline geldi. Bu konudaki denetim, koruma ve yaptırımların mutlaka gözden geçilmesi gerektiğinin de altını çiziyorum. Ayrıca psikiyatri hastanelerinde de kapasite artırımı yapılması ve hizmet alanlarının terapi odaklı geliştirilmesi kritik önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz bu şiddet dalgasına karşı kayıtsız kalamayız. Susamayız ve de susmayacağız. Hekim, Akademisyen ve Belediye Başkanı kimliğimle tüm yetki alanlarında şiddetle mücadeleyi destekleyeceğim ve sizlerle işbirliği içinde olacağım" ifadelerini kullandı.

"Mesleki ahlaka yakışan onurlu bir yaşama mutlaka ulaşacağız"

Sağlık alanındaki liyakatsizlik sorununa da vurgu yapan Başkan Ovalıoğlu şunları söyledi: "Eğitim sürecinden hizmet sürecine, büyük bir gayretle oluşturduğumuz bireysel ve kurumsal birikimlerimiz var. Ancak bu birikimlerimizi temel yetkinlik alanlarımızı artırmak, araştırma ve geliştirme ile bilgisayar ile ilgili büyütmek için yeterince kullanamıyoruz. Bunun yerine iş yükü, özlük hakları, iş güvenliği, meslek hastalıkları ve toplamda sağlığı giderek piyasalaştıran bir yönetim yaklaşımı içerisinde varlığımızı sürdürmeye, hizmet vermeye çabalıyoruz. Ancak gün geçmiyor ki bir kriz daha çıkmasın. Son günlerde birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda gündeme gelen yeni bir yasal düzenleme performans değerlendirmesiyle ücret kaybına yol açabilecek yeni bir krizin de kapıda olduğuna işaret ediyor. Liyakat eksikliği, kiminin iyi niyetli girişimlerinin etkisini azaltırken siyasi sahiplerle atılan adımlar suiistimalleri daha da derinleştirdi. Bu zorluklara rağmen, iyiden, doğrudan, insandan ve yaşamdan yana tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsani şartlarda çalışma ortamına, ekonomik ve sosyal güvenceye ve mesleki ahlaka yakışan onurlu bir yaşama mutlaka ulaşacağız. Buna dair umudumuzdan ve inancımızdan vazgeçme lüksümüz bulunmamaktadır." - İSTANBUL