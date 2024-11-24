Bakırköy'de Öğretmenler Günü Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy'de Öğretmenler Günü Koşusu Düzenlendi

Bakırköy\'de Öğretmenler Günü Koşusu Düzenlendi

Bakırköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Yeşilköy Marina'da koşu etkinliği düzenledi. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nun startını verdiği yarışta, kazananlar ödüllerini aldı.

24.11.2024 21:38  Güncelleme: 21:41
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Bakırköy'de Öğretmenler Günü Koşusu düzenlendi

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde koşu düzenledi. Merrell iş birliği ile Yeşiköy Marina'da düzenlenen koşunun startını veren Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, kazananlara ödüllerini takdim etti.

Bakırköy Belediyesi, geleceğin mimarı öğretmenler için ilçede ilk defa bir koşu etkinliği düzenledi. Yeşilköy Marina'da Merrel iş birliği ile düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu, 6K koşu ile başlayarak çocuk koşusu ile devam etti. Startını Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun verdiği koşunun kazananları erkeklerde Emin Berke Murathan, kadınlarda Nazire Güleç oldu. Kazananlara ödüllerini takdim eden Başkan Ovalıoğlu, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek geleceğe ışık tutan öğretmenlerin gününü kutladı. Koşu programında gerçekleştirilen dans etkinliği ile de öğretmenler, sporcular ve vatandaşlar keyifli bir pazar günü geçirdi.

"Çok güzel bir yarıştı"

Koşusuyu galip tamamlayan Nazire Güleç, "Öncelikle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Kendi antrenörümün de öğretmenler gününü kutluyorum. Çok güzel bir yarıştı. Devamı için de çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese her şey için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Bizim için şahane bir sabahtı"

Koşuya katılan Öğretmen Yıldız Aslan, "Çok şahane bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. İyi ki böyle bir organizasyon olmuş, bizim için çok şahane bir sabahtı. Devamını bekliyoruz" diyerek Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy'de Öğretmenler Günü Koşusu Düzenlendi - Son Dakika

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