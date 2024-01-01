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Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Hemşehrileriyle Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika
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Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Hemşehrileriyle Yeni Yılı Kutladı

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, dostluğu ve yardımlaşmayı artırmak adına yaptıkları ev ziyaretleri geleneğini bu yıl da bozmayarak, yeni yılın gelişini hemşehrileriyle birlikte kutladı. Çalkaya ailesi, yılbaşı akşamı sağlık sorunları yaşayan veya çocuklarına tek başına bakmak zorunda olan vatandaşların evlerine konuk oldu. Başkan Çalkaya, 20 evi ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, bu ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Çalkaya, yeni yılda umutları paylaşmanın önemine vurgu yaparak, çocukların tebessümü ve hastaların şifa bulması için dileklerde bulundu.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Hemşehrileriyle Yeni Yılı Kutladı
01.01.2024 - 17:43,
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Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, dostluğu ve yardımlaşmayı artırmak adına yaptıkları ev ziyaretleri geleneğini bu yıl da bozmayarak, yeni yılın gelişini hemşehrileriyle birlikte kutladı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya yılbaşı akşamı yakınlarından uzak, sağlık sorunları yaşayan veya çocuklarına tek başına bakmak zorunda olan vatandaşların evlerine konuk oldu. Yıllardır dostluğu ve yardımlaşmayı artırmak adına yaptıkları ev ziyaretleri geleneğini bu yıl da bozmayan Çalkaya ailesi, öğle saatlerinde başladıkları ziyaretlerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Başkan Çalkaya, bu süre zarfında 20 evi ziyaret ederek, evlerine gittiği vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi. Yılbaşına girerken Çalkaya ailesini ağırlayan vatandaşlar, bu ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Semtevleri tarafından önceden belirlenen ve hediyeleri alınan evlerde farklı hayat hikayeleri ile karşılaştıklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "2023 yılında deprem gibi ekonomik kriz gibi çok kötü olaylar yaşadık. Yeni yılda tüm dünya yeni umutlar yaşarken biz de ailemizin birer ferdi olarak gördüğümüz hemşehrilerimiz ile umutlarımızı paylaşıyoruz. Manevi duyguların da maddiyat gibi paylaşıldıkça arttığına inanıyoruz. Biz yeni yıla girerken vatandaşlarımızla birlikte bu duyguları paylaşıyoruz. Onların dertlerinden bir nebze olsun uzaklaşması, çocukların bir tebessümü dünyalara bedel. 2024 yılında çocukların hep güldüğü, hastaların şifa bulduğu, adaletin çok olduğu ve işsizliğin azalacağı günlere kavuşmayı tüm kalbimle diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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