Balçova Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balçova Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Balçova Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.

05.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balçova Belediye Meclisi, son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Balçova Belediyesinin meclis üyelerine birer plaket sunarak teşekkür eden Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Bu dönem uyum içinde, Balçova için çok önemli kararlara imza attık. Bundan sonraki hayatımızda da hepimiz başımız dik, alnımız açık bir şekilde Balçova sokaklarında gezeceğiz" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Balçova Belediye Meclisi son toplantısını yaptı. Gündem maddelerinin ardından bir konuşma yaparak meclis üyelerine teşekkür eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Çok zor bir dönemde, Balçova'daki yerel yönetimin idaresini hep birlikte yerine getirdik" dedi.

"Söz verdiğimiz vaatlerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik"

Başkan Çalkaya, "Bir yandan; korona virüsü pandemisi, deprem, ekonomik kriz ve diğer doğal afetlerle mücadele ettik. Diğer yandan ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bu süre içinde, seçim dönemi söz verdiğimiz vaatlerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Kültür merkezimiz ve ikinci kız öğrenci yurdumuz tamamlanmak üzere. Cemevimizi, kreşimizi, semtevi satış merkezimizi hizmete açtık. Yerel eşitlik eylem planımızı hazırladık. Sosyal projelerimizde tüm Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attık. 9 Eylül Üniversitesi karşısında planlama bitmişti, 18 uygulamasını yaparak tapuları dağıttık. Çamlıküme'nin imar planlarını bitirdik, 18 uygulamasına başladık. Arsa mağdurları olarak bilinen Balçova arsalarının planlanmasını büyükşehir belediyemiz ile birlikte tamamladık, 100 binlik planlar için bakanlığın onayını bekliyoruz. İnciraltı'nda yetkili olmamamıza rağmen tüm gücümüzle planlama için çalıştık. Yetkili olan bakanlığa tüm çalışmalarımızı teslim ettik. Bizim çalışmalarımızı dikkate almadan bir plan yaptılar. Umarım orada da İzmir ve Balçova için iyi planlama olur" diye konuştu.

Tüm bu çalışmaları uyum içinde, bir meclis çalışması ile hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Burada fikirsel ayrılıklarımız olsa bile Balçova halkının yararına olan her şeyin altına birlikte imza attık. Bu örneğine az rastlanır bir birliktelik olduğu için çok mutluyum. Bundan sonraki hayatımızda da hepimiz başımız dik, alnımız açık bir şekilde Balçova sokaklarında gezeceğiz" diye aktardı.

Başkan Çalkaya, belediye meclis üyelerinin de söz alarak duygularını paylaştığı meclis toplantısının ardından, tüm meclis üyelerine birer teşekkür plaketi sundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Fatma Çalkaya, Balçova, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balçova Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal Yolcu otobüsü TEM Otoyolu’nun kenarında indirmiş 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal! Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nun kenarında indirmiş
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:44:17. #1.12#
SON DAKİKA: Balçova Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement