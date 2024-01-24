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Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı arasında 96 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile Balçova Belediyesi'nde görev yapan 96 memur personelin sosyal denge tazminatları ve diğer sosyal hakları düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ali Balık atılan imzaların hayırlı olmasını diledi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, memurları zorlu yaşam şartlarına karşı korumaya çalıştıklarını ve işyerindeki iş barışını korumaya çalıştıklarını belirtti. Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali Balık ise Başkan Fatma Çalkaya'ya teşekkür ederek, anlaşmanın birlik ve beraberlik içinde yürütülmesini istediklerini ifade etti.

Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
24.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı arasında 96 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile Balçova Belediyesi'nde görev yapan 96 memur personelin sosyal denge tazminatları ve diğer sosyal hakları düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ali Balık atılan imzaların hayırlı olmasını diledi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, bir yandan memurları zorlu yaşam şartlarına karşı korumaya çalıştıklarını diğer yandan işyerindeki iş barışını korumaya çalıştıklarını ifade ederek "Belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak, diğer yandan da belediyemizin bütçe şartlarını göz önünde bulundurarak iyi bir anlaşma imzaladık. Personelimiz ile Balçova Halkına en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali Balık ise Başkan Fatma Çalkaya'ya teşekkür ederek "Biz üyelerimizin haklarını korumak için verdiğimiz bu mücadelenin birlik ve beraberlik içinde yürütülmesini istiyoruz. Fatma Başkanımız da her zaman olduğu gibi emekten ve emekçiden yana tavır alarak bizi memnun etti. Anlaşmamızın hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balçova Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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